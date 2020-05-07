مستغانم: توقيف 4 أشخاص بتهمة السطو وسرقة مبلغ مالي معتبر من احدى المساكن

اوقفت مصالح الدرك الوطني بعين تادلس في مستغانم 4 أشخاص تورطو في السطو وسرقة مبلغ مالي معتبر من احدى المساكن ببلدية واد الخير.

العملية تمت إثر مكالمة مفادها دخول أشخاص ليلا إلى منزل شاغر بدوار سيد العجال بوادي الخير ولاية مستغانم مخالفين الإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا

وعلى إثر ذلك حاصرت ذات المصالح المسكن وإتخاذ جميع الإجراءات أمن بحيث تم ضبط شخصين متلبسين في عملية السرقة داخل المنزل.

وتم إستدعاء الضحية وإمتثاله في اليوم الموالي إتضح من بين المسروقات مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والعملة الأجنبية يفوق قيمة مليار وخمسمائة مليون سنتم وكذلك مجوهرات.

وبعد تكتيف التحريات والإستغلال المعلومات تمكنت ذات المصالح وفي ظرف وجيز من توقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية وإسترجاع جميع المسروقات تمثلت في بندقية صيد و2 خراطيش.

كما تم خلال العملية إسترجاع مبلغ مالي معتبر ومجوهرات، ليتم انجاز ملف قضائي وتقديمهم امام العدالة.