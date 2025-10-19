مستغانم.. توقيف 4 أشخاص وحجز مؤثرات عقلية ومجوهرات بقيمة تفوق 2.9 مليار سنتيم

تمكنت شرطة مستغانم من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص، مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية وتبييض الأموال، مع حجز كمية من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مجوهرات من المعدن الأصفر ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية.

هذه العملية تعود إلى بحر الأسبوع الفارط، بعد الترصد لأحد المشتبه فيهم في ترويج المؤثرات العقلية بإقليم إختصاص الأمن الحضري الثاني.

وبعد استغلال كل المعلومات المستقاة وضبط خطة محكمة من طرف عناصر فرقة مكافحة الجريمة الحضرية بالأمن الحضري ذاته، تم توقيفه وضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية.

ليفضي التحقيق المعمق معه من الإطاحة بشركائه، وحجز 4360 مؤثرًا عقليًا، مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 108 ملايين سنتيم، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 4950 يورو. بالإضافة إلى مجوهرات من المعدن الأصفر بوزن 1 كلغ و 178.63 غرامًا بقيمة 2 مليار 932 مليون سنتيم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة مستغانم، عن قضية بيع المؤثرات في إطار جماعة إجرامية منظمة. المتاجرة، الحصول والتمويل والتسيير والتوزيع من طرف جماعة إجرامية منظمة، استغلال الوظيفة من أجل التسهيل والتمويه، تبييض الأموال.