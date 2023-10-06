مستغانم: توقيف 5 أشخاص تورطوا في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية
تمكنت قوات الشرطة القضائية التابعة لمصالح الأمن الحضري الخامس والسادس بأمن ولاية مستغانم في عمليات متفرقة من توقيف 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 سنة ينحدرون من ولاية مستغانم.
وتم توقيف المشتبه فيهم بعد تورطهم في قضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض الترويج. و لغرض الاستهلاك و حمل أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي.
العمليات جاءت في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها بإقليم الإختصاص، لا سيما المتعلقة منها بمحاربة ظاهرة إستهلاك المخدرات و ترويجها. وبعد دوريات لعناصر المصلحة و نصب حواجز أمنية على مستوى كل من نقطة الدوران مزغران. نقطة الدوران عين سيدي شريف، ومختلف أحياء مدينة مستغانم. مكنت من توقيف 05 أشخاص راجلين و على متن مركباتهم، وبعد اجراء عليهم عملية التلمس الجسدي و تفتيش المركبات ضبط بحوزتهم على كميات من الكيف المعالج و 113 قرص مهلوس من مختلف الانواع، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 41400 دج يعتبر من عائدات الترويج و سلاح أبيض محظور (سكين).