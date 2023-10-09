مستغانم.. توقيف 7 أشخاص وحجز 600 قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بمستغانم في عمليتين منفصلتين من الإطاحة بشبكتين إجراميتين و توقيف 07 مشتبه فيهم. وحجز أكثر من 1000 وحدة مشروب كحولي و600 قرص مهلوس و أسلحة بيضاء محظورة.

القضيةالاولى: جاءت بعد الاستغلال الأمثل لمعلومات مفادها حيازة مشتبه فيهما على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية. على مستوى مسكنهم العائلي معدة للبيع بدون رخصة. بعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وبموجب إذن قضائي تم تفتيش مسكن السالفي الذكر. أين تم توقيف المروجين، تتراوح أعمارهم مابين 41 و45 سنة مع حجز 1006 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام وسلاح أبيض محظور (قضيب حديدي).

القضية الثانية: جاءت على إثر ترصد أحد المشتبه فيهم بعد ورود معلومات مفادها حيازته على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية رفقة شركائه. بعد إستصدار إذن بتفتيش مسكني السالفي الذكر تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي. وأربعة من شركائه مع حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـــ 600 قرص مهلوس ومبلغ مالي. قدر بـــ75 مليون سنتيم و5000دج من عائدات الترويج ، بالإضافة الى أسلحة بيضاء محظورة (عصي خشبية).