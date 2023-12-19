مستغانم.. حجز أزيد من 4 ملايين وحدة مفرقعات وألعاب نارية

تمكنت مصالح الجمارك، من حجز أزيد من 4 ملايين وحدة مفرقعات وألعاب نارية بولاية مستغانم،

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك، فقد تمت هذه العملية بعد بفتح حاويتين بميناء مستغانم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، أين تم معاينة بداخلهما بضاعة محظورة حظرا مطلقا، تمثلت في 4.041.600 وحدة مختلفة من المفرقعات والألعاب النارية.

وأوضح المصدر نفسه، أن المفرقعات المحجوزة كانت مموهة بـــ 190 لفة من القماش تم استعمالها لإخفاء الغش.

ليتم على الفور حجز كل من البضاعة المحظورة محل الغش وتلك التي استعملت لإخفاء الغش، وهذا تطبيقا للتشريع والتنظيم الجمركيين الساري العمل بهما، مع تحرير ملف منازعاتي وإحالة القضية على الجهات القضائية المختصة.

وتندرج العملية ضمن المهام الحمائية لجهاز الجمارك الجزائرية والتي تتجند بموجبها الفرق الجمركية العملياتية تجندا تاما في حماية الاقتصاد الوطني، محاربة كافة أشكال الغش والتجارة غير المشروعة العابرة للحدود وكذا مكافحة كل ما من شأنه تهديد صحة وأمن المواطن وممتلكاته.