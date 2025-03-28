مستغانم: حجز بضائع متنوعة قادمة من إسبانيا

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بمستغانم، خلال معالجة الرحلة البحرية القادمة من فالنسيا (إسبانيا)، من ضبط بضائع متنوعة ذات طابع تجاري محملة على متن سيارة أحد المسافرين.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، شملت المحجوزات، 350 قارورة شامبو، و80 علبة كريم للشعر، و18 قارورة قهوة MAXWELL. ومحرك سيارة مستعمل، و12 مضخة هواء لمبرد السيارة (مستعملة)، و2 إنترناتر (مولد كهربائي) مستعمل.

هذا وتعكس هذه العملية اليقظة المستمرة لمصالح الجمارك الجزائرية في التصدي لمختلف أشكال التهريب. وتجندهم الدائم لضمان حماية الاقتصاد الوطني.