مستغانم..حجز قرابة 10 قناطير من اللحوم البيضاء

تمكنت عناصر فرقة شرطة البيئة والعمران على إثر دوريات راكبة بمدينة مستغانم، من ضبط كمية من اللحوم البيضاء. مقدرة بـ 9.8 قنطار منعدمة الوسم مجهولة تاريخ الذبح.

وكانت اللحوم محملة على متن شاحنة موجهة للتوزيع على أحد المحلات التجارية لغرض عرضها للبيع والإستهلاك البشري. وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري لمديرية المصالح الفلاحية لولاية مستغانم. تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتم تحرير إجراء قضائي ضد المخالف، أرسل إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا. فيما تم تحويل الكمية المحجوزة إلى الاستهلاك الحيواني بحديقة الحيوانات بمستغانم.

