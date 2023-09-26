مستغانم: حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة العامة بأمن دائرة حاسي ماماش في خرجة ميدانية مشتركة رفقة مصالح مديرية التجارة بمستغانم. من ضبط كمية معتبرة من السلع الخاصة بتزيين الحلويات و معدات التوظيب و التغليف. وكمية معتبرة من العجائن بمختلف الأنواع تمتلث في 84 كلغ من عجائن السباقيتي. و 245 كلغ من عجائن السباقيتي مغلفة بالسكر مجهولة المصدر و التي تم إتلافها.

ويأتي هذا في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية خاصة منها حماية المستهلك وقمع الغش. وكذا المحافظة على صحة وسلامة المواطنين من الأمراض و الأوبئة المتنقلة عن طريق مختلف المواد الإستهلاكية .

و على إثر عملية مراقبة لبعض المحلات التجارية الخاصة بنشاط بيع المواد الغذائية. و على إثر معلومات وردت إلى المصلحة تفيذ وجود ورشة لتصنيع و تخزين المواد الغذائية على مستوى دائرة حاسي ماماش.

كما تم حجز السلع التي كانت داخل مخزن الورشة و المتمثلة في 1027 صندوق من حلويات التزيين، يحتوي كل صندوق على 30 وحدة. 418 وحدة من الشوكولاطة، 842 كلغ من حبات الشوكولاطة، 100 صندوق من حلوة تزيين الحلويات يحتوي كل صندوق على 30 وحدة.