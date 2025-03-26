مستغانم: حجز 10 قناطير من “قلب اللوز” غير صالح للإستهلاك

تمكنت عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة وعناصر مكتب الصحة والتنظيم الصحي وحماية البيئة لبلدية مستغانم. وعناصر من مديرية البيئة بمستغانم بخرجة ميدانية مشتركة. أين تم مراقبة المحلات التجارية الخاصة ببيع الحلويات التقليدية (شامية).

العملية جاءت في إطار مراقبة التجارة المنظمة ومحاربة كل مظاهر الغش عبر الأسواق اليومية و المحلات التجارية. ورفع المخالفات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية غير الشرعية وغير المطابقة لشروط النظافة. وحفاظا على صحة المستهلك من التسممات الغذائية خلال شهر رمضان الفضيل. أين أسفرت العملية عن حجز 10 قناطير من مادة الشامية لإنعدام شروط النظافة والصحة العمومية مع انعدام السجل التجاري لصاحب ورشة صناعة الحلويات التقليدية.

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