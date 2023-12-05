مستغانم: حجز 2 كلغ كوكايين وأكثر من ربع مليون قرص مهلوس

تمكنت عناصر شرطة مستغانم خلال الأسبوع المنصرم بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك. من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتتكون الشبكة من 5 أشخاص، أين تم ضبط 273967 قرص مهلوس نوع “إكستازي” و”بريغابالين”. بالإضافة كذلك إلى 2 كلغ و 154 غرام من الكوكايين. مع حجز مركبتين وشاحنة ومبلغ مالي يفوق 49 مليون سنتيم.

تعود القضية إلى توقيف شخص وضبط كمية من المؤثرات العقلية من نوع إكستازي المقدر بــ 271300 قرص من طرف عناصر مفتشية أقسام الجمارك لميناء مستغانم. كانت مخبأة بإحكام تحت مقاعد مركبة سياحية مسجلة تحت ترقيم أجنبي قادمة من إسبانيا. على مستوى المحطة البحرية لميناء مستغانم.

التحريات التي باشرتها عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن تحديد هوية 4 أشخاص أخرين مشتبه فيهم في القضية.

وبموجب إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه الرئيسي، الصادر عن الجهة القضائية المختصة إقليميا. تم ضبط 02 كلغ و 154 غ من الكوكايين و 2667 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين.