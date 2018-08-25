مستغانم.. حجز 500غ كيف و760 قرص مهلوس و711 قارورة خمر  

حجز عناصر الشرطة القضائية لأمن مستغانم منذ بداية الشهر الجاري أزيد من 500غ من الكيف و760 قرص مهلوس و711 قارورة خمر.

واوقف أمن حاسي مماش شخص يبلغ من العمر 28 سنة فيما لا يزال شريكه صاحب الـ30 سنة في حالة فرار.

بعد حجز 9 قطع من الكيف المعالج بوزن 465 غرام.

وأسفرت عملية المداهمة المشتركة التي قامت بها الشرطة والدرك الوطني منتصف الشهر الجاري عن توقيف ثلاثة أشخاص.

وحجز500 مؤثرعقلي و22 قنينة من سائل مهلوس.

وتمكن عناصر الأمن الحضري الثاني من وضع حد لنشاط شقيقين يبلغان من العمر 30 و38 سنة كانا يبيعان 200قرص مهلوس.

فيما أوقف أمن دائرة ماسرة مروج للمخدرات وحجز 60 قرصا مهلوسا.

كما حجزت مصالح الأمن الحضري الرابع والتاسع الأسبوع الماضي 711 قارورة من المشروبات الكحولية على متن مركبتين.

وقد تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المعنية حيث أودعوا الحبس المؤقت.