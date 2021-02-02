مستغانم: درك مزغران يطيح بعصابة من 5 أشخاص ويحجز 6 سيوف

أطاحت مصالح الدرك الوطني بعصابة متكونة من 5 أشخاص بتهمة الأعتداء على الافراد والمشاركة في الشجارات الجماعية بين عصابات الأحياء.

العصابة تنشط على مستوى دوارعيزب قرية الوريعة ببلدية مزغران في مستغانم.

العملية تمت من طرف وحدات الكتيبة الإقليمية لدرك الوطني بمستغانم، مدعمة بفصيلة الأمن والتدخل وكذا الفريق السينوتقني

خلال العملية تم حجز مجموعة هامة من الأسلحة اليضاء متمثلة في 6 سيوف كبيرة الحجم مستعملة في مختلف الجرائم.

وكذا حجز بوق كبير الحجم للمفرقعات النارية يستعمل في الشجارات الجماعية بين عصابات الأحياء .

الموقوفين غالبيتهم مسبوقين قضائيا ومبحوث عنهم لدى العدالة كانوا يعتدون على المواطنين وتم تقديمهم امام الجهات المختصة قضائيا.