مستغانم: رسو باخرتين محملتين بأكثر من 36 ألف رأس غنم

رست، اليوم الجمعة، باخرتان محملتان بـ36.500 رأس غنم قادمة من رومانيا وإسبانيا، بميناء مستغانم التجاري، وذلك في إطار التحضيرات لعيد الأضحى المبارك.

وحسب ما أفادت به المديرية الولائية للمصالح الفلاحية، رست صباح اليوم بميناء مستغانم باخرة أولى قادمة من رومانيا وعلى متنها 24.500 رأس غنم.

كما رست، عقب ذلك، باخرة ثانية قادمة من إسبانيا، محملة بأكثر من 12.000 رأس غنم. سيتم توجيهها إلى ولاية غليزان، في إطار التدابير الوطنية ذاتها.

وسخرت المؤسسة المينائية لمستغانم، بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، الإمكانات المادية واللوجستية اللازمة لضمان السير الحسن لعملية التفريغ تحت رقابة بيطرية صارمة. إلى جانب تنسيق أمني وصحي محكم لضمان احترام المعايير المعمول بها.

وعقب الانتهاء من عملية التفريغ، تم نقل الشحنتين في ظروف منظمة إلى مراكز الحجر المحددة من طرف الجهات المختصة. والمتمثلة في ثلاثة مراكز بولاية مستغانم ومركز واحد بولاية غليزان، وفق المصدر نفسه.

وكان ميناء مستغانم قد استقبل خلال شهر أفريل الماضي، شحنة تضم 14.500 رأس غنم قادمة من رومانيا. ما يرفع إجمالي عدد رؤوس الأغنام المستوردة عبر هذا الميناء، في إطار العملية الوطنية الجارية، إلى أكثر من 51.000 رأس.