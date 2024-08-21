قناة النهار مستغانم: سائقو الأجرة يفرضون منطقهم.. أسعار ووجهات حسب الأهواء بقلم النهار أونلاين نشر في 21 أوت 2024 - 21:21 شارك غرِّد أرسل 23 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MdVyt اقرأ أيضا وهران : موسم الأفراح والمناسبات ينعش تجارة الورود قناة النهار 07 أوت غليزان : الناقلون والمواطنون بالجهة الشرقية للولاية يطالبون بمحطة جديدة للمسافرين قناة النهار 03 أوت الكاريكاتير يواصل المقاومة في عصر السوشل ميديا قناة النهار 10 أوت رئاسيات 2024 : عبر إستغلال تجمعاتهم .. المواطنون يعرضون مطالبهم أمام المترشحين قناة النهار 19 أوت تكريم التلميذ المتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن قناة النهار 06 أوت الشيخ النوي: "المترشحين للرئاسيات في ثلاثة خاوتنا.. ولي كتبلو يولي رئيس الجمهورية مبروك عليه" قناة النهار 11 أوت صريح جدا : هكذا تقضي العائلات الجزائرية السهرات الصيفية قناة النهار 13 أوت شوفو حكايتي: قصة شخص عائد من الموت .. كافح مرض السرطان مرتين قناة النهار 11 أوت صريح جدا : أجواء تاريخية وفرحة هستيرية للجزئريين بعد تتويج إيمان خليف بالذهبية قناة النهار 10 أوت لقاء خاص مع عبد العالي حساني شريف مترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 قناة النهار 18 أوت