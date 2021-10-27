مستغانم: سقوط شخص في بئر إرتوازية بدوار طواولة 

سقط مساء اليوم شخص يبلغ من العمر 46سنة ببئر إرتوازية في دوار طواولة التابع لبلدية واد الخير. وحسب مصالح الحماية المدنية عمق البئر الذي سقط به الضحية يقدر بحوالي 26م.

حيث تدخلت إسعافات وحدة الحماية المدنية التابعة لعين تادلس مدعمة بالوحدة الرئيسية لعين المكان من أحل إجلاء الضحية بمساعدة المواطنين المتواجدين للمساعدة والمساندة. فيما لاتزال العملية مستمرة.

هذا وتنقل والي ولاية مستغانم إلى موقع الحادث للوقوف على محاولات إنقاذ الضحية