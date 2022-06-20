مستغانم..سنة حبس نافذة في حق شخصين نشرا موضوع التربية الإسلامية

أصدرت محكمة مستغانم، اليوم الإثنين، حكما يقضي بإدانة شخصين (ف.ع) و(ب.ع) بعام حبس نافذة وخمسين ألف دينار جزائري غرامة نافذة لكل منهما مع مصادرة المحجوازات.

وحسب بيان نيابة الجمهورية بولاية مستغانم الصادر يوم 2022/06/20، فقلد تم ادانة هذين الشخصين ببجريمة نشر موضوع مادة التربية الإسلامية لشعبة الأداب والفلسفة وشعبة تسير والاقتصاد بكالوريا جوان 2022.

وحسب دات البيان المشتبه فيهما استعمالا وسائل الكترونية لغرض نشر موضوع الامتحان.

وبعد فتح تحقيق تم التوصل الى تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني الذي نشر به موضوع الامتحان.

وعليه تم بتاريخ 2022/06/19 تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية وبعد استجوابيهما حول الوقائع تم متابعتهما وفق إجراء المثول الفوري بجنحة نشر مواضيع الإمتحانات النهائية لتعليم الثانوي وتم محكمتهما بعام حبس نافذة وخمسين ألف دينار جزائري غرامة نافذة لكل واحد منهما مع الأمر بمصادرة المحجوازات .