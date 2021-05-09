مستغانم: صلاة عيد الفطر ستكون على السابعة صباحا

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
مستغانم: صلاة عيد الفطر ستكون على السابعة صباحا
بقلم أمينة داودي

أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية مستغانم، أن صلاة عيد الفطر المبارك سكتون على الساعة السابعة في كل مساجد الولاية.

ودعت المديرية في بيان لها، المصلين إلى ضرورة الإلتزام بالبروتكول الصحي والتخفيف في الخطبة والصلاة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=993943

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com