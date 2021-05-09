مستغانم: صلاة عيد الفطر ستكون على السابعة صباحا
أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية مستغانم، أن صلاة عيد الفطر المبارك سكتون على الساعة السابعة في كل مساجد الولاية.
ودعت المديرية في بيان لها، المصلين إلى ضرورة الإلتزام بالبروتكول الصحي والتخفيف في الخطبة والصلاة.
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أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية مستغانم، أن صلاة عيد الفطر المبارك سكتون على الساعة السابعة في كل مساجد الولاية.
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