مستغانم: ضبط 800 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح شرطة مستغانم، من ضبط قرابة 800 ألف قرص من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم العثور على هذه الكمية الضخمة من المهلوسات. والتي تبلغ قيمتها المالية قدرها 48 مليار سنتيم.

وتم شل نشاط شبكة إجرامية منظمة تتكون من 08 أشخاص وضبط كميات ضخمة من الأقراص المهلوسة من نوع إكستازي وبريغابالين.

وجاءت هذه العملية النوعية بعد إستغلال دقيق لمعطيات تفيد بوجود مخطط إجرامي لتمرير شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية. إنطلاقا من إحدى ولايات الجنوب نحو غرب الوطن.

وأسفرت الأبحاث الميدانية المكثفة لمحققي المصلحة عن تحديد هوية المدبر الرئيسي للشبكة الإجرامية، وتوقيفه رفقة شركائه السبعة. الذين كانوا بصدد نقل هذه الشحنة على متن شاحنة ذات مقطورة مهيأة بمخبأ سري للتمويه ونقل هذه السموم.

وأسفرت العملية، التي نفذت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن ضبط وحجز 799260 قرص مهلوس من نوع إكستازي وبريقابلين (300) ملغ ذات منشأ أجنبي.

بالإضافة إلى 19 مركبة، من بينها شاحنة، كانت تستعمل في النقل والترويج. و120 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، عن جناية المتاجرة الحيازة والنقل الشحن. واستيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة وتبيض الأموال ضمن جماعة إجرامية منظمة.