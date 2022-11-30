مستغانم: عامان حبسا نافذا لمروّج “الكوكايين”

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية مستغانم من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 23 و 24 سنة. وحجز كمية من المخدر الصلب “كوكايين”.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف المشتبه فيهما بتاريخ 27.11.2022 بالحاجز الأمني، إثر عملية تفتيش ومراقبة أمنية. بينما كانا على متن مركبة سياحية مرقمة بترقيم ولاية الجزائر. حيث ضبط عند مرافقة السائق كمية من المخدر الصلب “كوكايين” يقدر وزنها بـ1.40غ. وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم واستمكال الإجراءات القانونية، تمت عملية التفتيش الالكتروني للهاتف النقال ملك لسائق المركب.ة تم معاينة صور لكميتين من المخدرات الصلبة (كوكايين) ومقطع فيديو خاص بكمية معتبرة يعرض فيه المشتبه فيه صفيحة من مؤثر عقلي من نوع “زاليـكا” 300 ملغ للبيع.

كما تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما عن تهمة حيازة المخدرات الصلبة “كوكايين” لغرض البيع. قدما بموجبه أمام نيابة محكمة مستغانم. وبعد جلسة المحاكمة. صدر في حق السائق سنتان حبسا نافذا مع الإيداع و غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، فيما استفادت رفيقته من البراءة.