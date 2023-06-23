مستغانم : عملية البحث عن غريق مفقود بشاطئ أستيديا غرب

تدخلت اسعافات الحماية المدنية لوحدة حاسي ماماش مدعمة بالوحدة البحرية بفرقة الغطاسين من اجل مباشرة عملية البحث عن غريق مفقود بشاطئ أستيديا غرب بمنطقة صخرية ممنوعة للسباحة مع وجود اضطراب جوي ،هبوب رياح شرقية.

وحسب المعلومات للنهار اونلاين الغريق يبلغ من العمر حوالي 21سنة وينحدر من ولاية غليزان.

وقد سخرت مديرية الحماية المدنية تعداد متمثل في 11عون حماية مدنية (غطاسين ،أعوان الحماية المدنية وحراس موسميين ).