مستغانم.. عناصر الحماية المدنية تنقذ شابة غرقت في شاطئ سيدي المجذوب

تمكنت، اليوم الجمعة، فرق الحماية المدنية بولاية مستغانم، من إنقاذ غريق من الموت.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بمستغانم، في بيان لها، أنه وبعد تلقي نداء استغاثة سارعت إسعافات الحماية المدنية لوحدة خروبة صباح اليوم من أجل التدخل وإجلاء شابة تبلغ من العمر 17 سنة، تقطن بمستغانم تدعى “ح -م” كانت في وضعية صعبة أثناء مغامرتها بالسباحة في شاطئ سيدي المجدوب.

وأوضحت ذات المصالح، أنه تم تقديم الإسعافات الضرورية وتم تحويلها إلى استعجالات طبية بمستشفى مستغانم.

وحسب ذات المصالح، فإن حالة الشابة الصحية مستقرة.

ودعت مصالح الحماية المدنية المواطنين و المواطنات، بضرورة عدم التوافد على الشواطئ او ترك ابنائهم يذهبون للسباحة لأنه خطر على حياتهم .

كما وضعت تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1021 و 14 للاتصال والتبليغ عن مختلف الحوادث.