مستغانم: غلق السوق الأسبوعي بماسرى.. فتح 40 مسجدا ومليوني دينار لاقتناء أجهزة PCR

قرر والي ولاية مستغانم، بغلق السوق الأسبوعي لبلدية ماسرى، ولذلك لعدم التقيد الصارم للإجراءات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

كما قرر الوالي فتح 40 مسجد على مستوى الولاية مع ضرورة التقيد الصارم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

بالإضافة الى مباشرة عمليات تعقيم المدارس الابتدائية من طرف المؤسسات المختصة بالتنسيق مع مديرية التربية .

وتخصيص 2 مليون دج من ميزانية الولاية موجهة لمصالح مديرية الصحة لاقتناء أجهزة القياس PCR للكشف عن الاصابة بكورونا .

وكذا تكثيف عمليات التوعية والمراقبة من طرف مصالح التجارة لفائدة التجار بضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة.

وشدد على ضرورة مضاعفة حملات التوعية من طرف مصالح البلدية ، الحماية المدنية والمصالح الأمنية.

وأكد الوالي على ضرورة التواصي بالحذر واليقظة، مجددا نداءه إلى المزيد من الانضباط والتقيد بإجراءات الوقاية.