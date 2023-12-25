مستغانم.. غلق جميع أسواق الماشية

قرر والي ولاية مستغانم، أحمد بودوح، الغلق المؤقت لجميع أسواق الماشية الأسبوعية واليومية ويمنع تجمع الحيوانات عبر إقليم الولاية.

وجاء هذا القرار، حسب بيان لمصالح الولاية، في إطار الاجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة داء مرض الحمى القلاعية.

وأمضى الوالي قرار غلق أسواق الماشية الأسبوعية واليومية، حسب تطور الوضعية الوبائية لمرض الحمى القلاعية، وإلى غاية إستقرار الوضعية الصحية.

ويأتي هذا القرار بعد تأكيد إصابة بمسثمرة فلاحية ببلدية فرناكة وذلك تفاديا لإنتشار المرض مع تفعيل إجراءات التلقيح ضد الحمى القلاعية.