مستغانم: فتح تحقيق بخصوص حادثة رمي الأسماك بميناء صلامندر

أمرت مديرية الصيد البحري البحري والموارد الصيدية لولاية مستغانم بفتح تحقيق في حادثة رمي كميات من الأسماك بميناء الصيد والنزهة بصلامندر. وجاء قرار فتح تحقيق في القضية ذاتها بعد نشر فيديو أمس عبر منصات التواصل الإجتماعي.

والذي الأظهر من خلاله عملية رمي كميات كبيرة من الأسماك الزرقاء على مستوى رصيف الإنزال بالميناء.وعلى إثر ذلك قامت ذات المصالح بإستدعاء رباب السفينة المعنية بالإضافة إلى وكيل بيع الأسماك بالجملة على مستوى مسمكة صلامندر. وهذه للإستفسار والتحري حول هذه القضية.

وأضافت ذات المصالح أنه سيتم إحالة القضية على الجهات القضائية المختصة بالتنسيق مع المصالح المعنية