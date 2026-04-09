 مستغانم .. فيديوهات تقود للإطاحة بعصابة تروّج المشروبات الكحولية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بماسرة في مستغانم من توقيف عصابة أحياء تقوم بترويج وبيع المشروبات الكحولية.

العملية تمت على إثر تداول مقطعَيْ فيديو على فيسبوك، يظهر في الأول 4 أشخاص يقومون برشق منزل مجاور لمقر مسكنهم بواسطة حجارة مع السب والشتم. ومقطع فيديو ثاني بالمكان نفسه، يقوم فيه المشتبه بهم بإدخال وترويج المشروبات الكحولية بمقر سكنهم بإقليم بلدية ماسرة ولاية مستغانم.

وتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي، فيما يبقي البحث جارٍ عن باقي أفراد العصابة، بعد تحديد هويتهم. مع حجز مركبة كانت تستعمل في نقل المشروبات الكحولية. وسيفين، قضيب حديدي، منجل، جهاز تسجيل فيديوهات وصور، وجهاز تحكم عن بعد خاص به. بالإضافة إلى قطع حديدية محضرة للرشق مع حجز قارورات من المشروبات الكحولية بأحد مساكن أفراد العصابة.

وسيقدّم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق، من أجل جنحة ترأس عصابة أحياء، جنحة تكوين عصابة أحياء باستعمال أسلحة بيضاء، جنحة تحريض قاصر لم يكمل 18 سنة على فساد الأخلاق، بيع المشروبات الكحولية. جنحة ترويج وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، جنحة حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر. وجنحة نصب وتثبيت كاميرات مراقبة دون رخصة.