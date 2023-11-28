مستغانم: في مداهمة مشتركة ..توقيف 8 أشخاص وحجز800 قارورة خمر بفندق

أسفرت عملية مداهمة مشتركة بين مصالح الدرك والشرطة في مستغانم عن توقيف 8 أشخاص متورطين في قضايا إجرامية مختلفة منهم 3 أشخاص مطلوبين من طرف العدالة.

كما مكنت العملية من حجز 800 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع والأحجام على لأحد الفنادق.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها على مستوى دوائر ولاية مستغانم عين النويصي، سيدي علي، خير الدين، بوقيرات، سيدي لخضر.

حيت تم خلال ذات العملية من حجز 800 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع والأحجام بأحد الفنادق،

وذلك بعد إستغلال معلومات مفادها تحويل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية الى أحد الفنادق الكائن بإحدى بلديات ولاية مستغانم.

وأسفرت العملية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وإستصدار اذن بتفتيش الفندق تم العثور على 590 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والاحجام. بالإضافة الى 210 قارورة نبيذ.

كما تم توقيف 8 أشخاص متورطين في قضايا إجرامية مختلفة منهم 03 أشخاص مطلوبين من طرف العدالة.

هذا وتم في ذات العملية في مجال الأمن المروري تم مراقبة 63 مركبة . وكذا مراقبة31 دراجات نارية مع تحرير 24 مخالفات مرورية.