 مستغانم: قاعدة العمل الجوي بمطار صيادة تدخل حيز الخدمة

تم صبيحة يوم الجمعة استلام قاعدة العمل الجوي بمطار صيادة بمنطقة سوق الليل التابعة اقلميا لدائرة خيرالدين التي خصصت في مرحلتها الأولى لمكافحة الحرائق والإجلاء الصحي, حسبما أفادت به شركة طاسيلي للعمل الجوي فرع سوناطراك.

وقال رئيس قاعدة شركة طاسيلي للعمل الجوي لمستغانم, أحمد بوبكري, أن المرحلة الأولى من المشروع التي تم استلامها اليوم الجمعة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جاءت بعد الانتهاء من إنجاز مركز العمليات وبداية استقبال أسراب الطائرات المخصصة لهذه المنشأة المطارية.

تم اليوم الجمعة استقبال أول طائرة من نوع “سيسنا” مخصصة للدعم اللوجيستي على مدرج القاعدة وتلتها الطائرة العمودية للإجلاء الصحي في انتظار وصول 4 طائرات لمكافحة حرائق الغابات غدا السبت.

وذكر السيد بوبكري في هذا السياق أن المنشأة في مرحلتها الأولى ستدخل حيز الخدمة غدا 15 جوان وفق ما كان مقررا لتساهم في الحملة الوطنية للوقاية والمكافحة من حرائق الغابات على مستوى كامل الولايات الغربية للوطن.

وبخصوص المرحلة الثانية من المشروع, أوضح ذات المسؤول, أنها تتعلق بإنجاز مركز تكوين مزود بأجهزة حديثة للمحاكاة بالتعاون مع الشريك الأمريكي الرائد في مجال الطيران AG AVIATION, ولاسيما بعد تعزيز أسطول شركة طاسيلي للعمل الجوي بسرب الطائرات من نوع AT 802 .

وفي هذا الصدد, قام خبراء هذا المتعامل الأمريكي بزيارة لقاعدة العمل الجوي بصيادة خلال شهر ماي الماضي لمناقشة أحدث التطورات التكنولوجية والأداء الاستثنائي الذي تقدمه الطائرات التي تم اقتنائها حديثا في مجال التدخل لمكافحة حرائق الغابات.

للتذكير, تم نهاية يناير الماضي إبرام اتفاقية بين مؤسسة تسيير مصالح المطارات لوهران وشركة طاسيلي للعمل الجوي تتعلق بإنشاء قاعدة العمل الجوي لصيادة لمكافحة الحرائق والإجلاء الصحي ومختلف نشاطات الطيران المدني الأخرى.

وفي مارس الماضي, انطلقت على مستوى هذه المنشأة أشغال إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي خصصت له شركة طاسيلي للعمل الجوي ما قيمته 3 مليار دج كاستثمار ذاتي.