مستغانم.. قتيل وجريح في إصطدام بين سيارة ودراجة نارية

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 11 ببلدية اولاد بوغالم في مستغانم.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 16سا35د، من اجل حادث إصطدام بين سيارة و دراجة نارية.

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ببلدية اولاد بوغالم دائرة عشعاشة.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 21 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث.

بالإضافة الى إصابة آخر من جنس ذكر يبلغ من العمر 22 سنة، ليتم اسعافه و نقله الى المستشفى المحلي.