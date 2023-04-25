مستغانم: قتيل وجريح في حادث إصطدام بين شاحنتين بسوناكتار 

تدخلت اسعافات الحماية المدنية لوحدة خروبة ،مدعمة بالوحدة الرئيسية على الساعة 12سا25د لأجل حادث وقع بالطريق الوطني رقم 11عند نهاية الطريق الاجتنابي للوزن الثقيل نقطة دوران حي 600 مسكن بلدية مستغانم.

وحسب الحماية المدنية تمثل الحادث في إصطدام بين شاحنتين وفاة رجل في عين المكان متأثرا بجروحه البليغة.

فيما أصيب رجل آخر كان في الشاحنة الثانية بجروح و آلام متفاوتة الخطورة تتراوح اعمارهما بين 45و 36سنة.

وتم تحويل المتوفي رحمة الله عليه الى مصلحة حفظ الجثث والمصاب الى استعجالات الطبية بمستشفى مستغانم.

وتمثلت الخسائر في شاحنة محطمة كليا وأخرى محطمة من الجانب الأيسر.