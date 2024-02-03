مستغانم: قتيل و 5 جرحى في اصطدام بين سيارتين ببلدية خيرالدين

تدخلت اسعافات الحماية المدنيةفي حدود الساعة 20سا و 05د، لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين، بالطريق الولائي رقم 07 الرابط بين بلديتي صيادة وخيرالدين.

وخلف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر 22سنة وإصابة 5 ركاب بجروح و إصابات متفاوتة الخطورة ،تتراوح اعمارهم بين 05سنوات و 39سنة.

تم اسعافهم واجلائهم الى مصلحه الاستعجالات الطبية .فيما تم تحويل المتوفية رحمة الله عليها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم.