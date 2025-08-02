مستغانم .. قتيل و5 جرحى في اصطدام بين سيارتين بخير الدين

شهد الطريق الولائي رقم 07 ببلدية ودائرة خير الدين بولاية مستغانم، مساء اليوم، حادث مرور مروّع خلف حصيلة تمثلت في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن التدخل تم في حدود الساعة 21:38 إثر وقوع حادث اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين. وقد أسفر الحادث عن وفاة شخص في عين المكان، حيث تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

أما الجرحى، والذين تتراوح أعمارهم بين 21 و46 سنة، فقد تعرضوا إلى إصابات متفاوتة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان، قبل أن يتم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى خير الدين لتلقي العلاج اللازم.