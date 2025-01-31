مستغانم لا تشرفها التوأمة مع مدينة يديرها اليمين المتطرف

قال والي مستغانم، أحمد بودوح، إن بلدية مستغانم لا تشرّفها التوأمة مع بلدية “بربينيان” perpignan الفرنسية التي يديرها اليمين المتطرف.

وفي كلمة لبودوح، بمناسبة انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي، أمس الخميس، حول إلغاء هذه الاتفاقية، قال: “لقد جمّدوا اتفاقية التوأمة مع مستغانم. نقول لهم إن مستغانم مدينة شريفة ولا يشرّفها أن ترتبط بمدينة يديرها اليمين المتطرف”.

وكان لويس أليوت، عمدة مدينة “بربينيان” الفرنسية، المنتمي لحزب “التجمع الوطني” المتطرف، أعلن هذا الأسبوع، إنهاء اتفاقية التوأمة بين بلدية “بربينيان” بفرنسا وبلدية مستغانم، التي تأسست منذ سنوات عدة، حسب الصحيفة الفرنسية “أكتو بربينيان”.

وجاء هذا القرار في ظل التوترات الدبلوماسية المستمرة بين فرنسا والجزائر.

وللإشارة، مدينة مستغانم، هي مسقط رأس عمدة مدينة “بربينيان” السابق، جان مارك بوجول.

وكان الهدف من اتفاقية التوأمة التي عقدت في أفريل من سنة 2010، تشجيع الاستثمار وتعزيز التبادلات في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين المدينتين.