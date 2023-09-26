قناة النهار مستغانم: محاربة تجارة المفرقعات .. بين الردع وإستهزاء التجار بقلم قناة النهار نشر في 26 سبتمبر 2023 - 22:46 الجزائر شارك غرِّد أرسل 17 0 رابط دائم : https://nhar.tv/RHJ0u الجزائر اقرأ أيضا أيام على الدخول المدرسي نقائص في المعدات بالمصالح الصحية للمؤسسات التربوية قناة النهار 08 سبتمبر شاهد كيف اشترى شخص سيارة من نوع "ألطو" بسوق سيدي بلعباس قناة النهار 22 سبتمبر فلاحة: إقالات بالجملة وإجراءات ردعية .. تطهير القطاع الفلاحي من المتقاعسين قناة النهار 14 سبتمبر وزير التربية : هؤلاء البراعم أمانة البلاد..هنيئا للأسرة التربوية قناة النهار 19 سبتمبر طالع هابط: الشيخ النوي يبعث برسالة لوزير الصناعة بخصوص مصنع للزجاج متوفق بتبسة قناة النهار 26 سبتمبر طالع هابط : بعد وضع حجر الأساس لمشروع مخزن لتجميع الحبوب بقالمة .. المخزن مكاش وحجر الأساس سرقوه قناة النهار 24 سبتمبر طالع هابط: بعد فيضانات فوكة الأخيرة بتيبازة شاهد البريكولاج الذي قامت به السلطات المحلية قناة النهار 24 سبتمبر المسيلة: توقيف شخص يمتهن مهنة العرافة مع حجز 202 قفل حديدي بمفاتيح وطلاسم قناة النهار 24 سبتمبر طالع هابط : الشيخ النوي يرد حول منع إستيراد العجول والبقر بسبب الفيروس.. ويعطيكم الحل قناة النهار 24 سبتمبر بلماضي : رغم الظروف الصعبة أدينا المهمة على أكمل وجه قناة النهار 13 سبتمبر