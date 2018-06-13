مستغانم.. مراقبة أكثر من 4 ألاف مركبة وتحرير 1466 غرامة

قامت مصالح أمن مستغانم خلال شهر ماي الماضي بمراقبة 4126 مركبة وتحرير 1466 غرامة ووضع 17 مركبة بالمحاشر البلدية.

وتم سحب 304 رخصة سياقة منها ما يستوجب التعليق لمدة ثلاثة أشهر وما يستوجب التعليق لمدة ستة أشهر.

بسبب الاستعمال اليدوي للهاتف أثناء القيادة وتجاوز السرعة المحددة بإشارة وعدم وضع السائق لحزام الأمان وغيرها.

وقامت مصالح الأمن العمومي خلال الشهر الماضي بوضع 26 دراجة نارية في المحشر لانعدام شهادة التأمين أو عدم حيازة الوثائق.

كما أسفرت عمليات مراقبة الطرقات بالوسط الحضري من طرف فرقة الرادار.

عن تحرير عدد معتبر من المخالفات الجزافية التي تم فيها تجاوز السرعة المحددة، يضيف المصدر الأمني.

وتم تسجيل 32 حادث مرور خلفت قتيلين و31 جريحا.