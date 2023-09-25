قناة النهار مستغانم : مشاريع سكانية تحتضر وتنتظر الإفراج بقلم قناة النهار نشر في 25 سبتمبر 2023 - 10:05 شارك غرِّد أرسل 13 0 مستغانم : مشاريع سكانية تحتضر وتنتظر الإفراج إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/F2rw5 اقرأ أيضا طالع هابط: فلاح يناشد النوي ويطالب بالمياه بعد خسائر كبيرة في أشجار التفاح قناة النهار 14 سبتمبر بلماضي : رغم الظروف الصعبة أدينا المهمة على أكمل وجه قناة النهار 13 سبتمبر طالع هابط: فرقة البحث والتحري لغليزان يجدون الحبوب المهـ.لوسة داخل قارورات غاز البوتان قناة النهار 21 سبتمبر صريح جدا: شباب جزائري يقتحم التجارة الإلكترونية.. وهذا هو سر رواجها قناة النهار 22 سبتمبر وزير التربية : الدخول المدرسي هذه السنة يعرف عدة مستجدات قناة النهار 19 سبتمبر صريح جدا: هل يعرف الجزائريون معنى الكلمات والرموز الموجودة على ملابسهم ..؟ قناة النهار 18 سبتمبر مزيان إيغيل يكشف كيف تم التلاعب من أجل تنحيته وتفضيل مترشح آخر عليه لرئاسة الفاف قناة النهار 11 سبتمبر شوفو حكايتي: عائلة من 4 أفراد تعيش ظروف مزرية داخل غرفة واحدة بالعاصمة قناة النهار 24 سبتمبر صريح جدا: بين المدارس العمومية والخاصة.. أيهما يفضل الأولياء ؟ قناة النهار 16 سبتمبر طالع هابط: شاهد ماذا يحدث للإنارة العمومية للبلدية الملقبة بسويسرا قناة النهار 12 سبتمبر