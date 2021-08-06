مستغانم: معالجة 588 قضية إجرامية شهر جويلية الفارط

سجلت مصالح الأمن بولاية مستغانم 588 قضية، خلال شهر جويلية الفارط، كما تم معالجة 490 قضية، بنسبة 83.33 بالمائة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن عدد المتورطين في القضايا الإجرامية. بلغ 638 شخصا، من بينهم 37 قاصر، 28 إناث، و3 أجانب. بالإضافة إلى 61 شخصا في حالة فرار.

أما المتابعات القضائية فقد سجلت 74 أمر إيداع ، 38 شخصا استفادوا من إفراج، 94 شخص استفاد من استدعاء مباشر لجلسة محكمة ، 61 في حالة فرار. أما المحجوزات فتمثلت في 11 كلغ و 482.3 غ من الكيف المعالج. 09 سجارة محشوة بالمخدرات، 1157 قرص مهلوس و04 قنينات، 7011 وحدة من المشروبات الكحولية