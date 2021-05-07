مستغانم: منع الختان الجماعي وإعذارات لأصحاب الأماكن التي لا تحترم إجراءات الوقاية

عقد والي مستغانم، عيسى بولحية، بمقر الديوان اجتماعا، بحضور الأمين العام للولاية، رؤساء الدوائر، مدير الإدارة المحلية ومدير السكن.

وكانت جدول أعماله تنصيب المكتب البلدي المشترك لحفظ الصحة ، عملية التعقيم والتحسيس بالمرافق والأماكن العمومية، الإنتخابات ، موسم الإصطياف.

بالإضافة إلى عملية القضاء على الحشرات والكلاب الضالة، السكن الريفي، إطلاق كل المشاريع المسجلة ضمن برنامج المخطط التنموي البلدي.

وأعطى الوالي الكلمة لكل رؤساء الدوائر كل على حدى للتطرق بالتفصيل لهذه النقاط.

وفيما يخص مكتب حفظ الصحة، تم تفعيل مكتب بلدي مشترك يقوم بمعالجة المياه الشروب دوريا، معالجة صهاريج المياه، تنظيف الأقبية.

بالإضافة إلى تحليل المياه الشروب بانتظام، تعقيم الأماكن العمومية، إطلاق المشاريع التنوية pcd، التحضير لموسم الإصطياف.

وهذا من خلال البدء في طلاء الواجهات، الإنارة العمومية، تهيئة الشواطئ، ومدى تطبيق تعليمات إعداد قوائم السكن الريفي.

وأسدى الوالي تعليمات لتقديم إعذارات لأصحاب الأماكن التي لا تحترم الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا.

كما أمر الوالي منع عمليات الختان الجماعي من أجل الصحة العامة.

وأبدى الوالي استيائه من الإهمال و كثرة الأوساح في الأحياء بعد قيامه بخرجات فردية.

ودعا إلى القضاء على النقط السوداء على حواف الأودية والأنهار، إشراك الجمعيات والمجتمع المدني في عمليات التطوعية لنظافة المحيط.

وأمر بموافاة مديرية السكن بقوائم السكن الريفي، وبالنسبة للبلديات التي لم تستجيب، سيتم سحب الحصة منها ومنحها لبلديات أنهت العملية.

وشدد على ضرورة فتح قنوات الاتصال وإعلام المواطن عبر وسائل الاتصال.