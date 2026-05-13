مستغانم..نداء لضحايا هذا الشخص

أنهت نيابة الجمهورية لدى محكمة 11 مستغانم في نداء لها إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة المدعو “ط.م” مشتبه فيه في قضية النصب الموجه للجمهور. انتحال إسم الغير في ظروف قد تؤدي الى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية دون علم صاحبها. باستعمال وسيلة الكترونية وباستخدام حسابات بريدية جارية وأرقام هاتفية.

وفي هذا الصدد، وجّهت مصالح أمن ولاية مستغانم، نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفي الذكر. التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم أو التقدم أو الى أقرب مقر للشرطة عبر التراب الوطني. لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

