مستغانم: نفوق3000 كتكوت في حريق بمستودع لتربية الدواجن بدوار الشراقة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بعين تادلي في مستغانم من إخماد حريق شب بمستودع لتربية الدواجن بدوار الشراقة بلدية السور.وحسب ذات المصالح الحريق وقع في حدود الساعة الساعة 21 و10د على مستوى مستودع لتربية الدواجن بدوار الشراقة.

ماأسفر عن نفوق مايفوق 3000 كتكوت دجاج واتلاف 56 قنطار من مأكولات الدجاج ،حسب تصريحات صاحب الملك .تم التحكم في الحريق وتفادي انتشاره وازالة خطر انفجار قارورات الغاز التي كانت تستعمل للتدفئة .