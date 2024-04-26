مستغانم.. نقل ومرافقة الضحيتين المتوفيتين الى مقر سكناهم بتغنيف

قام رئيس دائرة عين تادلس منير سناتي ورئيس المجلس الشعبي البلدي غالي خطاب بمرافقة الضحيتان المتوفيتان صباح اليوم، إثر حادث المرور الاليم الذي وقع ببلدية وادي الخير الى مقر سكناهم بمدينة تغنيف ولاية معسكر.

بالإضافة الى تقديم التعازي لذويهم نيابة عن السلطات المحلية و ساكنة عين تادلس.

هذا وتؤكد السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي و كذا الطاقم الطبي للمؤسسة العمومية الاستشفائية بالاطرش العجال على أن حالة المصابين جيدة وجد مستقرة.

وأن كل الظروف والوسائل جندت لسلامتهم وسيتم مراقفتهم غدا الى ذويهم.