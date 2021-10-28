مستغانم..هدم 246 سكن قصديري ببرايس وترحيل قاطنيه الى سكنات لائقة

أصدر والي ولاية مستغانم قرار هدم 246 بيت قصديري بحي برايس، الذي كان يعتبر نقطة سوداء تشوه المنظر بواسط مدينة مستغانم .

وذلك بمناسبة الإحتفالات المخلدة لثورة الفاتح من نوفمبر، هذا وتم ترحيل الذين كانوا يقطنون بهذه السكنات الهشة (براريك) إلى سكنات لائقة وأحياء سكنية جديدة.

كما تندرج هذه العملية في إطار تسجيد برنامج توزيع 1413 مسكن بمناسبة الإحتفال بذكرى إندلاع الثورة التحريرية المجيدة .