مستغانم.. هلاك شخص إثر احتراق شاحنة مملوءة بالبنزين

تدخلت وحدة قطاع المقطع للحماية المدنية في مستغانم، اليوم السبت، على الساعة الراعة صباحا، على اثر احتراق شاحنة ذات صهريج مملوء بمادة البنزين.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بمستغانم، تمثل هذا الحادث، في انحراف الشاحنة وانقلابها، مما أسفر عن تفحم سائقها داخل الشاحنة.

وتدخل في هذا الحادث، 3 فرق للتدخل مجهزة بثلاث شاحنات للاطفاء، وسيارتي اسعاف، من طرف وحدة المقطع مدعمة بوحدة عين النويصي والوحدة الرئيسية.

وتدخلت الفرق، للقيام بعملية اخماد الحريق والتحكم فيه نظرا لسرعة اشتعال مادة البنزين و خطورته وكذلك تفاديا لإنفجار صهريج الشاحنة.

وحسب ذات المصدر، تم تحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم.

هذا وأشرف المدير الولائي للحماية المدنية على عملية التدخل، بحضور عناصر الدرك الوطني.