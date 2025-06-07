مستغانم.. وفاة امرأة وتسمم 4 آخرين بالغاز

توفي شخص وأصيب 4 آخرين بضيق في التنفس جراء تعرضهم لحادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى حي الاستقلال 550 مسكن بلدية صيادة بولاية مستغانم.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت صباح اليوم السبت، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء. بالمكان المسمى حي الاستقلال 550 مسكن بلدية صيادة و دائرة خير الدين.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص جنس أنثى تبلغ من العمر 86 سنة و تسمم 04 أخرين تتراوح اعمارهم بين 06 سنوات و 42 سنة. لهم ضيق في التنفس ، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

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