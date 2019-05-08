مستغانم.. وفاة سائق دراجة نارية بعد اصطدامه بسيارة في الصور

أدى اصطدام بين دراجة نارية وسيارة سياحية وقع بعد ظهر اليوم ببلدية الصور في مستغانم إلى وفاة سائق الدراجة.

وأوضحت المديرية الولائية للحماية المدنية أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لإسعاف شخص بعد حادث مرور خطير وقع بالطريق الوطني 90 أ بالمنطقة المسماة دوار شايب الذراع بينارو ببلدية الصور.

وتسبب الحادث في جروح عميقة لسائق الدراجة النارية صاحب الـ54 سنة، الذي فارق الحياة بعين المكان ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العجال بلطرش بعين تادلس.

وسجلت مديرية الحماية المدنية منذ بداية شهر رمضان بإقليم ولاية مستغانم 19 حادثا مروريا خلفت قتيلين و21 جريحا أغلبها خلال ساعات الليل و بسبب الدراجات النارية خصوصا.