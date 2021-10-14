مستغانم.. وفاة شاب في إنحراف سيارة وإصطدامها بشجرة

لقي شاب يبلغ من العمر 32 سنة، حتفه، بعد إنحراف سيارته وإصطدامها بشجرة، بالطريق الوطني رقم 90، في مستغانم.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت وحدة بوقيرات مدعمة بسيارة إسعاف طبية من الوحدة الرئيسية على الساعة الحادية عشر والنصف ليلة أمس الأربعاء، من أجل هذا الحادث.

وخلف هذا الحادث، وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ في عين المكان، وإصابة آخر، حيث تم اسعافه ونقله للإستعجالات الطبية بمستشفى بوقيراط.

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