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أخبار الجزائر

مستغانم: وفاة شخصين إثر انقلاب قارب صيد

بقلم حمزة بن هويس
مستغانم: وفاة شخصين إثر انقلاب قارب صيد
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شهد شاطئ المرسى ببلدية بن عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم، صباح اليوم، حادث انقلاب قارب صيد أودى بحياة شخصين.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة 11:09 صباحاً. حيث تدخلت فرق الإسعاف على وجه السرعة إلى موقع الحادث بشاطئ المرسى التابع لدائرة سيدي لخضر.

وتم تسجيل حالتي وفاة في مكان الحادث، ونقل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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