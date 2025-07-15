مستغانم.. وفاة شخص في حادث دهس

لقي شخص حتفه في حادث دهس سيارة لشخص بالطريق الوطني رقم 11 قرب مدخل ستيدية، ببلدية ستيدية بولاية مستغانم.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث دهس سيارة لشخص بالطريق الوطني رقم 11 قرب مدخل ستيدية، ببلدية ستيدية ودائرة حاسي ماماش بولاية مستغانم.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور