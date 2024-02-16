مستغانم: وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين في حادث مرور

لقي شخص مصرعه وأصيب إثنين آخرين في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة بولاية مستغانم.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم الجمعة على الساعة 06 سا 23د. من أجل حادث إنحراف سيارة و انقلابها و اصطدامها بشخصين بالطريق الوطني رقم 11. المكان المسمى دوار بلماضي بلدية و دائرة عشعاشة.

خلّف الحادث وفاة شخص و إصابة 02 آخرين لهما جروح تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي. فيما تم نقل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث.