مستغانم: وفاة شخص وإصابة امرأة في اصطدام 3 سيارات

تدخلت اسعافات الحماية المدنية لوحدة عين النويصي، مستغانم، اليوم الأحد، بحادث مرور في الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين قرية قوارة وقرية الحسيان طريق غليزان.

وحسب بيان الحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام 3 سيارات، الأولى من نوع شيفرولي، والثانية ،mazda والثالثة شاحنة dawoo.

وخلف الحادث ضحيتين الاولى من جنس أنثى 52سنة، لها كسر على مستوى الرجل اليسرى وآلام على مستوى الصدر.

أما الضحية الثانية، رجل نقل فاقد للوعي، يبلغ من العمر 51سنة، وعند الوصول الى مصلحة الاستعجالات، صرح طبيب المصلحة بوفاته.