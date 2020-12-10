مستغانم: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي مرور

تدخلت اسعافات الحماية المدنية لوحدة عين تادلس، في مستغانم، من اجل حادث مرور مميت وقع اثر اصطدام سيارة بشخص.

ووقع الحادث بدوار اولاد الميسوم، بلدية وادي الخير، بالقرب من الطريق السيار شرق غرب.

وتوفي رجل يبلغ 47 سنة تعرض لجروح خطيرة في الرأس نتيجة الحادث.

حيث تم اجلاؤه الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دائرة عين تادلس .

كما تدخلت اعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية بعين تادلس، جراء حادث انحراف واصطدام سيارة بترقيم ولاية غليزان بجدار اسمنتي.

ووقع الحادث بالطريق السيار عند النقطة الصفر ببلدية وادي الخير، خلف 03 مصابين تتراوح اعمارهم بين 17 و 28 سنة.

وقد تم اسعافهم من طرفنا و اجلاؤهم الى استعجالات الطبية بمستشفى عين تادلس.